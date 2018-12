Hape Kerkeling sucht Rat beim Hollywood-Wahrsager

Cover GALA (50/2018), ab 06.12.2018 im Handel Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6106 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Gruner+Jahr, Gala" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Exklusiv in GALA (Heft 50/2018, ab morgen im Handel) verrät Hape Kerkeling, der 2014 in "Show-Frührente" ging, seine Comeback-Überlegungen. "Voriges Jahr kam ein Angebot, bei dem ich beinah noch mal schwach geworden wäre", so der 53-jährige Publikumsliebling im Interview. Beim US-Fernsehsender ABC sollte er "eine wirklich dolle komische Rolle in einer Krimiserie" spielen. Auf Empfehlung eines guten Freundes, Filmproduzent Arthur Cohn, habe er Rat bei einem Wahrsager in Hollywood gesucht, so Kerkeling. "Der meinte: ,Machen Sie das bloooß nicht, das wird ein Flop!' Daher habe ich es gelassen." Tatsächlich sei die Serie gefloppt.

Hoffnung auf ein Wiedersehen macht Kerkeling im GALA-Interview dagegen bei seiner Paraderolle des Reporters Horst Schlämmer: "Ein weiterer Kinofilm ist vorstellbar."

