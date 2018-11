Jasmin Gerat: Beziehungs-TÜV mit ihrem Bruder

Hamburg (ots) - Schauspielerin Jasmin Gerat, 39, stellt in GALA (Heft 47/2018, ab morgen im Handel) ihren Bruder Marlon, 37, vor. Der Unternehmer sei ihre wichtigste Bezugsperson und ihr Ratgeber in allen Lebenslagen, auch in Liebesdingen: "Wir haben einen Beziehungs-TÜV eingeführt. Bei der Partnerwahl wollen wir uns gegenseitig immer gleich zu Beginn ehrlich die Meinung sagen. Und nicht erst, wenn es vorbei ist", erklärt die zweifache Mutter.

