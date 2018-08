Hilary Swank: "Eine eigene Familie wäre jetzt schön"

Cover GALA (36/2018) ab 30. August 2018 im Handel. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6106 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Gruner+Jahr, Gala" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Nach ihrer Märchenhochzeit in einem kalifornischen Wald denkt Oscar-Preistägerin Hilary Swank an Nachwuchs. "Ich habe mein Leben lang auf den richtigen Mann warten müssen, jetzt ist er da. Eine eigene Familie wäre schön", sagt die 44-Jährige, die bereits einmal verheiratet war, im GALA-Interview (Heft 36/2018, ab morgen im Handel). Das Jawort gab sie dem Unternehmer Philip Schneider unter Mammutbäumen, "weil wir beide die Natur lieben". Mit dem Hochzeitstermin hätten sie extra gewartet, "weil ich sichergehen wollte, dass mein Vater dabei sein kann". Stephen Michael Swank hatte sich vor einiger Zeit einer Lungen-Transplantation unterziehen müssen. Hilary Swank: "Wir haben eine schwere Reise hinter uns. Von ihm zum Altar geführt zu werden war einer der wichtigsten Momente in meinem Leben."

