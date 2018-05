Calmund so oft wie möglich bei Assauer

Hamburg (ots) - Gute Freunde halten zusammen! Der an Demenz erkrankte frühere Schalke-04-Manager Rudi Assauer, 74, bekommt häufig Besuch von Weggefährten wie Ex-Schalke-Trainer Stevens und Fußballfunktionär Calmund. "Wer wie Huub Stevens regelmäßig da ist, den hat er auf dem Schirm, auch wenn es manchmal einen Tick dauert", sagt Assauers Tochter Bettina Michel, 52, zu GALA (Heft 19/2018, ab heute im Handel). Und weiter: "Reiner Calmund hat viel zu tun, kommt aber so oft wie möglich." Bettina Michel pflegt ihren Vater in ihrem Hertener Reihenhaus. Assauer, der seine Krankheit 2012 öffentlich machte, könne heute selbst keine Interviews mehr geben.

