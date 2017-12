Guido Maria Kretschmer feiert Weihnachten mit Christine Westermann

Hamburg (ots) - "Shopping Queen"-Legende Guido Maria Kretschmer, 52, freut sich "total auf Weihnachten, weil wir zum allerersten Mal in unserem Haus auf dem Land feiern werden, ganz in der Nähe von Berlin". Erwartet werden zu den Festtagen außer seiner eigenen Familie und der seines Verlobten Frank unter anderem "meine gute Freundin Christine Westermann und ihr Mann. Die meisten bleiben bis Silvester. Das Haus ist voll." Zur Freude gesellt sich diesmal allerdings auch Wehmut. Kretschmer: "Meine beste Freundin Anne aus Amsterdam ist zum ersten Mal Weihnachten nicht dabei. Sie ist im März mit 64 Jahren gestorben. An Weihnachten werden wir alle noch mehr an sie denken."

