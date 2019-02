SAI Global

SAI Global wird BWise von Nasdaq übernehmen

Chicago (ots/PRNewswire)

Kombination der branchenführenden Risiko- und Compliance-Lösungen von SAI Global und der preisgekrönten Plattform von BWise für Enterprise Risk Management, interne Revision und regulatorische Compliance treibt SAI Globals Marktführerschaft voran

- Zusammenführung von BWise Ressourcen und SAI Globals Softwarekapazitäten und innovativen Ethics & Compliance-Lerninhalten wird den vollständigsten Ansatz für integriertes Risikomanagement im Markt schaffen

- Akquisition steigert SAI Globals Managementsoftwareressourcen für interne Revision und regulatorische Compliance, und beschleunigt die laufende Produktinnovation und das kommerzielle Wachstum

- Übernahme fördert die Ausweitung von SAI360 for Financial Services, das Institutionen dabei unterstützt, mit dem steigenden digitalen Risiko, dem regulatorischen Druck und der Volatilität im Markt Schritt zu halten

SAI Global, ein globaler Branchenführer im Bereich Software für integriertes Risikomanagement (Integrated Risk Management, IRM) und der weltweit führende Anbieter für Ethik- und Compliance-Lerninhalte, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Nasdaq, Inc. (Nasdaq: NDAQ) getroffen hat, um BWise® zu übernehmen, einen anerkannten Marktführer für Software im Bereich interne Revision, regulatorische Compliance und operationelles Risikomanagement.

Die jüngste Akquisition ist der nächste Schritt für die SAI360 Risk Software-Strategie von SAI Global, die Unternehmen aus verschiedenen Branchen bei der Verwaltung ihrer Risiko-, Compliance- und Auditprogramme in einer Zeit unterstützt, in der die Anforderungen an Resilienz der Organisation und Markenreputation steigen. Die Hinzunahme der umfassenden Expertise und Fähigkeiten von BWise ist das nächste strategische Schlüsselelement für den Ausbau des SAI Global Portfolios an Risk-, Compliance und Lernlösungen.

"Die tiefgreifende und unvorhersehbare Natur der Risikolandschaft macht erforderlich, dass Unternehmen vom Silodenken abrücken und sich innerhalb einer breiten Palette von Anwendungsfällen auf Time to Value (TTV) konzentrieren. Die Kompetenz von BWise im Finanzdienstleistungssektor und die preisgekrönten GRC (Governance, Risk and Compliance)-Technologielösungen des Unternehmens positionieren SAI Global definitiv als Marktführer im Bereich Integrated Risk Management", erklärt Peter Granat, CEO von SAI Global. "Wir sind hocherfreut, unsere Teams zusammenzubringen, und unsere neu kombinierten Fähigkeiten einsetzen zu können".

BWise, das 1994 gegründet wurde und in den Niederlanden ansässig ist, hat sich zu einem der weltweit größten GRC-Softwareanbieter im Enterprise-Sektor entwickelt. Die als Forrester Wave(TM) Leader eingestufte BWise GRC-Plattform gründet sich auf eine lange Tradition im Feld Business Process Management und Risk Intelligence Services, die Unternehmen mit hoch bewerteten und bewährten Softwarelösungen für Enterprise- und operationelles Risikomanagement, interne Kontrolle, interne Revision, Compliance und Informationssicherheitsprogramme versorgt.

"Wir haben die gemeinsame Vision, die umfassendste Suite an integrierten Risikomanagementressourcen auf dem Markt zu schaffen, und BWise ist der perfekte Partner, um SAI Global auf das nächste Level zu bringen", sagt Jonathan Deeks, BWise CEO. "Wir können durch die Kombination unserer jeweiligen Stärken den Erfolg für alle unsere Kunden beschleunigen".

Die Ankündigung folgt auf die Übernahme von Strategic BCP ResilienceONE, ein vier Mal von Gartner als Leader im Magic Quadrant für Business Continuity Management (BCM) ausgezeichnetes und mehrfach preisgekröntes Unternehmen für BCM-Lösungen, das im August 2018 von SAI Global übernommen wurde. Mit der aktuellen Akquisition nimmt SAI Global Business Continuity, Krisenmanagement, Disaster Recovery und Notfallmanagement hinzu, um das bestehende Risk-Softwareportfolio weiter zu stärken.

Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, der Konsultationen des Betriebsrats und anderer Vertretungsorgane sowie der Mitteilungen in den geltenden Rechtsordnungen und der üblichen Abschlussbedingungen wird der Abschluss der Transaktion voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2019 erfolgen. Die Bedingungen der privaten Transaktion werden nicht veröffentlicht. Jedes der beiden Unternehmen wird bis zum Abschluss der Transaktion weiterhin unabhängig operieren.

Informationen zu SAI Global

SAI Global hilft Unternehmen, Risiken proaktiv zu managen, um Vertrauen zu schaffen und Business Excellence, Wachstum und Nachhaltigkeit zu erreichen. Die integrierten Risikomanagement-Lösungen von SAI Global sind eine Kombination aus führenden Ressourcen, Dienstleistungen und Beratungsangeboten, die über alle Phasen des Risikomanagements hinweg Anwendung finden, damit Unternehmen sich auf andere Bereiche konzentrieren können. Gemeinsam ermöglichen diese Tools und Kenntnisse den Kunden, eine integrierte Sichtweise auf Risiken zu entwickeln. Fordern Sie eine kostenlose Demoversion an, um die SAI Global Tools in Aktion zu erleben.

SAI Global verfügt mit Standorten in ganz Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nord- und Südamerika, Asien und der Pazifikregion über eine globale Reichweite. Weitere Informationen finden Sie unter www.saiglobal.com.

