SAI Global und ERM schließen sich für strategische Partnerschaft zusammen, um Innovationen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit voranzutreiben

Chicago (ots/PRNewswire) - Führender Anbieter von UGS-Softwarelösungen schließt sich mit weltweit tätigem UGS-Berater zusammen, um ein Ökosystem an UGS-Innnovationen und Best Practices bereitzustellen

SAI Global, ein führender Anbieter von integrierten Risikomanagement-Lösungen, und Environmental Resources Management (ERM), der weltweit führende Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (UGS), gaben heute eine strategische Partnerschaft für die rasche Implementierung von erstklassiger Technologie für den UGS-Markt bekannt.

Durch führende Risikosoftware, einschließlich eines umfassenden UGS-Risikoangebots, sowie das tiefgreifende Domänenwissen von ERM und die Best Practices im Bereich der Softwareimplementierung werden im Rahmen der neuen Partnerschaft Technologie und Fachwissen bereitgestellt sowie innovative an die Kunden gelieferte Best-Practices-IGS-Lösungen verbessert.

"Unsere Kunden vertrauen uns die Leitung ihrer UGS-Transformation an und unsere Zusammenarbeit mit ERM wird seinen Teil zu unserer Mission beitragen, um echte Innovation mit Best Practices zu entwickeln", sagt Peter Granat, CEO von SAI Global. "Mit dieser Vereinbarung werden unsere Kunden von echtem Fachwissen profitieren können. Dadurch wird Mehrwert generiert sowie ein Ökosystem an Innovation aufgebaut, einschließlich Marktbildung, Kundenerfahrung und Best Practices, damit sie zuversichtlich nach vorne gehen und bessere UGS-Ergebnisse generieren können."

"Wir arbeiten seit über 40 Jahren mit Kunden auf der ganzen Welt in einem breiten Spektrum an Industriesektoren und helfen ihnen dabei, die Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sowie Risiko- und soziale Auswirkungen zu verstehen und damit umzugehen", sagt Shawn Doherty, Global Head of Digital Business & Transformation bei ERM. "Durch den Austausch von Fachwissen und der Nutzung unserer fundierten Branchenerfahrung, die wir im Rahmen der Zusammenarbeit mit unseren Partnern gesammelt haben, haben wir vielen Kunden dabei geholfen, ihre UGS-Vorgänge zu verbessern. Wir freuen uns, SAI Global in das Ökosystem der Vertrauenspartner aufzunehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, um unsere Kunden auf ihrer digitalen UGS-Reise besser begleiten zu können."

"Zusammenarbeit und strategische Partnerschaften im UGS-Markt übernehmen eine entscheidende Rolle, wenn es um eine bessere Begleitung der Kunden geht, indem Talent, Fachwissen und Technologie kombiniert werden", sagt David Metcalfe, CEO von Verdantix, eine unabhängige Analystenfirma. "Eine Vertiefung der Beziehungen zwischen Organisationen wie ERM und SAI Global fördert die Zusammenarbeit und Innovation. Zudem können sie Dienstleistungen und Lösungen anbieten, die ihren Kunden dabei helfen, regulatorische und finanzielle Risiken effektiv zu identifizieren, die Compliance zu fördern und die Effizienz zu optimieren."

Informationen zu SAI Global

Wir bei SAI Global machen intelligentes Risiko möglich, indem wir Organisationen proaktiv beim Risikomanagement zur Seite stehen, um Business Excellence, Wachstum sowie Nachhaltigkeit zu erreichen und letztlich Vertrauen zu schaffen. Unsere integrierten Risikomanagement-Lösungen sind eine Kombination aus erstklassigen Technologieplattformen sowie Dienst- und Beratungsleistungen, die über die gesamte Lebensdauer hinweg effizient betrieben werden, sodass Unternehmen sich auf Möglichkeiten konzentrieren können, die Ungewissheit bergen. Diese Tools und dieses Wissen ermöglichen Kunden gemeinsam, ein ganzheitliches, integriertes Bild von Risiko zu erlangen.

Wir sind weltweit vertreten mit Standorten in ganz Europa, Nahost, Afrika, Nord- und Südamerika, Asien und im Pazifikraum. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.saiglobal.com.

Informationen zu ERM

ERM ist das weltweit führende Beratungsunternehmen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit mit über 4.500 Beratern, die in verschiedenen Industriebereichen in über 140 Ländern tätig sind. Im Spezialbereich ERM Information Solutions arbeitet das branchenweit erfahrenste Team in den Bereichen UGS-Information und Nachhaltigkeit, wie dies jedes Jahr von außenstehenden Analysten bestätigt wird. Wir stellen unseren Kunden umfassende Informationslösungen zur Verfügung, die von der Strategieentwicklung und Lösungsauswahl sowie -konzepten über Implementierungsdienstleistungen bis zum langfristigen Nachhaltigkeitssupport reichen. Seit über 20 Jahren hilft ERM den Kunden, ihre UGS-Informationsbedürfnisse in sämtlichen UGS-, Nachhaltigkeits- und funktionalen Bereichen zu erfüllen. ERM verhilft seinen Kunden zu mehr Wertschöpfung, weil das Unternehmen über eine breite Erfahrung in den Bereichen Domain, Geschäftsprozesse und technische Lösungen verfügt. Dies hilft dabei, sicherzustellen, dass die Kunden sicherer und nachhaltiger wirtschaften sowie gleichzeitig ihre Leistung verbessern und Risiken reduzieren.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.erm.com.

