Heinrich Heine GmbH

heines Hot List für den Sommerurlaub 2022

Karlsruhe (ots)

Die Temperaturen steigen, die Laune auch! Die Urlaubssaison naht und es ist an der Zeit, den Schrank nach perfekten Begleitern zu scannen, die es dieses Jahr in unsere Koffer schaffen. Für viele Frauen kommt das einer Olympiadisziplin gleich, denn der Platz ist begrenzt. heine stellt sechs Trends vor, die auf der Check-Liste beim Kofferpacken nicht fehlen dürfen.

Knallfarben

Ich packe meinen Koffer und nehme mit... intensives Zitronengelb, Orange, elektrisches Blau! Kräftige Farben versprühen Frische und Lebendigkeit. Gekonnt kombiniert entsteht ein cooler Colourblocking-Look. Einzelne Farbhighlights setzen Akzente.

Lässige Jumpsuits

Ob am Strand mit Sandaletten oder abends mit Highheels - der Jumpsuit ist der modische Allrounder, der in jeden Koffer gehört. Einer für alle Fälle, den man mit einem lockeren Shirt oder luftigen Pullover zu einem neuen Look umfunktionieren kann.

Klassiker Kleid

Das Kleid ist der Urlaubsklassiker - einfach schnell übergeworfen, ist es der beste Beach-Begleiter. Accessoires verleihen ihm das optimale Upgrade für eine laue Sommernacht.

Best Buddy: Der Blazer

Wenn die Temperaturen abends abkühlen, ist der Blazer auch im Sommer ein unverzichtbares Essential. Aus Spitze, in Kurzform, klassisch Schwarz als Longvariante oder mit Pailletten - heine interpretiert den Klassiker für die heiße Jahreszeit neu.

Bermudas are back

Bermuda Shorts sind im Sommer zurück im Trend-Game. Ob aus Denim oder leichten Stoffen wie Leinen - dieses It-Piece eignet sich in Kombination mit einer Bluse oder einem Shirt für Städtetrips ebenso wie für Strandtage.

Midirock für maximalen Sommerspaß

Der Midirock gehört unbedingt auf die Reise-Must-have-Liste. In allen Variationen bleibt er ein Sommer-Favorit, der zu jedem Oberteil und Schuh passt. Uni, gemustert, plissiert oder weit ausgestellt - jetzt nur noch den Favoriten bei heine auswählen und einpacken.

Mit heine wird das Kofferpacken zum Kinderspiel - alle Trends findet man auf einen Klick unter https://www.heine.de und das passende Bildmaterial steht zum Download bereit: https://we.tl/t-H8bOnxEjmU (honorarfrei abdruckbar).

