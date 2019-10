Menarini Gruppe

Nobelpreisträger Louis Ignarro wird Mitglied des Wissenschaftsausschusses der "Fondazione Internazionale Menarini"

Florenz, Italien (ots/PRNewswire)

Seine Entdeckungen haben das Leben von Millionen von Menschen nachhaltig verändert. Für seine Erkenntnisse hat er die angesehenste Ehrung der Wissenschaften weltweit erhalten. Ab heute trägt seine reichhaltige Erfahrung zur Förderung der Misson der "Fondazione Internazionale Menarini" bei, die den Medizin-Nobelpreisträger Louis Ignarro in ihren Reihen begrüßt.

Der in Brooklyn (New York) geborene Sohn italienischer Immigranten entdeckte seine Faszination für Chemie im Alter von 8 Jahren, als er mit einem Spiel seine ersten Experimente durchführte. Diese Leidenschaft hat bis heute nicht nachgelassen. Nach einer glänzenden Karriere an der Columbia University in New York und vielen Forschungsjahren an anderen angesehenen Universitäten der USA trat er der University of California, Los Angeles, (UCLA) bei. In den Jahren wurde ihm der Nobelpreis für Medizin und Physiologie verliehen "für seinen Beitrag zu den Erkenntnissen über die Aufgaben des Stickstoffmonoxid-Moleküls im Herz-Kreislauf-System". Seinen Untersuchungen verdanken wir die Entwicklung von häufig eingesetzten Arzneimitteln zur Behandlung von erektiler Dysfunktion und Bluthochdruck. Ignarro ist der Gründer der Nitric Oxide Society (Gesellschaft für Stickoxid) und gegenwärtig Professor der Pharmakologie in der Abteilung für molekulare medizinische Pharmakologie an der medizinischen Fakultät von UCLA.

Von seinem Wohnort Los Angeles aus äußerte sich Louis Ignarro so über die inspirierende Kooperation mit der Stiftung: "In der Zeit meiner Lehraufträge an verschiedenen amerikanischen Universitäten habe ich immer die Arbeit der Fondazione Internazionale Menarini bewundert: deren Fortbildungsbemühungen bei Konferenzen und im Internet stellen eine einzigartige Ressource für die Wissenschaft dar. Dank unserer Zusammenarbeit bin ich weiter in der Lage, an der wissenschaftlichen Ausbildung von Forschern, Ärzten, Studenten und jungen Menschen teilzuhaben."

"Wir empfinden es als eine Ehre, Professor Ignarro in unserem wissenschaftlichen Ausschuss begrüßen zu können", sagt Lorenzo Melani, Vorsitzender und wissenschaftlicher Direktor der Fondazione Internazionale Menarini. "Mit seiner Erfahrung werden wir unsere Forschung und Erkenntnisse in den Bereichen Biologie, Pharmakologie, Medizin, Wirtschafts- und Humanwissenschaften ausbauen, allesamt Ziele des Instituts der Fondazione Internazionale Menarini."

