Virtuelle "KI Lecture" der LMU am 25. Januar 2022

Datengestützte politische Entscheidungen

Künstliche Intelligenz wird in immer mehr Bereichen der Gesellschaft eingesetzt. Auch ihr Potenzial bei der politischen Entscheidungsfindung wird diskutiert.

In der Politik wird der Zugriff auf Daten immer wichtiger, etwa in der Klimapolitik, aber auch während der Coronapandemie. Welche Rolle spielt KI bereits bei der Datenanalyse? Welchen Nutzen kann Künstliche Intelligenz dabei haben? Ließen sich mithilfe von Algorithmen bessere Entscheidungen treffen?

Mit diesen aktuellen Fragen setzt sich der nächste Vortrag der "KI Lectures" der LMU auseinander.

Prof. Dr. Helmut Küchenhoff

Dienstag, 25. Januar 2022

18:15 - 19:45 Uhr

In seiner "KI Lecture" skizziert Prof. Dr. Helmut Küchenhoff, Professor für Mathematik am Institut für Statistik und Leiter des statistischen Beratungslabors an der LMU, datengestützte Entscheidungsfindungen, bei denen Methoden, die der Künstlichen Intelligenz zugeordnet werden, eine Rolle spielen. In seinem Vortrag stellt Helmut Küchenhoff Beispiele für Datenanalysen zur Umwelt-, Klima- und Wahlforschung vor, diskutiert deren politische Umsetzung und greift auch beispielhaft auf die Coronapandemie zurück.

Der Vortrag findet im Rahmen der achtteiligen virtuellen "KI Lectures" statt, in denen Forscherinnen und Forscher der LMU aus unterschiedlichen Fachdisziplinen die vielfältigen Facetten von Künstlicher Intelligenz, ihre Auswirkungen und Anwendungsmöglichkeiten in der Breite der Wissenschaften beleuchten.

Weitere Informationen über diese Veranstaltung und die gesamte Reihe finden Sie hier:

https://www.lmu.de/de/studium/studienangebot/uni-fuer-alle/ki-lectures/index.html

