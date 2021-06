DRF Luftrettung

Adenauer-De Gaulle-Preis 2020

DRF Luftrettung und Luxemburg Air Rescue ausgezeichnet

Filderstadt (ots)

Der Beauftragte für die deutsch-französische Zusammenarbeit, Staatsminister Michael Roth und der französische Botschafter in Luxemburg, Bruno Perdu, überreichten gestern Abend den Adenauer-de Gaulle-Preis 2020 an die DRF Luftrettung und die Luxembourg Air Rescue (LAR). Bei einer Feierstunde in der Abtei Neumünster in Luxemburg nahmen Dr. Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF Luftrettung, und René Closter, Präsident des Verwaltungsrats der Luxembourg Air Rescue und Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG, die Auszeichnung entgegen.

Ein Moment voller Emotionen und Stolz: Durch die Corona-Pandemie von Januar 2021 auf den Frühsommer verschoben, übergaben Michael Roth, MdB, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt und Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit sowie Bruno Perdu, französischer Botschafter in Luxemburg, gestern nun in einer Feierstunde den Adenauer-De-Gaulle-Preis 2020 an die DRF Luftrettung und die Luxemburg Air Rescue für ihren grenzüberschreitenden Einsatz für Patienten in der Corona-Pandemie. Die Begrüßung übernahm Jean Asselborn, Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten sowie Minister für Immigration und Asyl des Großherzogtums Luxemburg. Michael Roth und Bruno Perdu betonten in ihrer Laudatio die Professionalität und das außergewöhnliche Engagement der beiden Organisationen. Beide hätten in einer sehr herausfordernden Zeit Solidarität und nachbarschaftliche Hilfe in einem wahrhaft europäischen Sinne umgesetzt und so entscheidend zur Bewältigung der Corona-Krise beigetragen.

"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die uns in unserer Überzeugung bestätigt, dass gelebte Solidarität und Freundschaft besonders in schwierigen Zeiten wie der derzeitigen Corona-Pandemie unverzichtbar wichtig sind", unterstreicht Dr. Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF Luftrettung. "Es macht uns als Organisation sehr stolz, dass wir unseren französischen Nachbarinnen und Nachbarn die Hand reichen konnten. Möglich gemacht haben dies das große Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die unkomplizierte Unterstützung unserer Partnerinnen und Partner. Hierfür möchten wir ihnen von Herzen danken."

Der Adenauer-de Gaulle-Preis wurde anlässlich des 25. Jahrestages des Elysée-Vertrages am 22. Januar 1988 ins Leben gerufen und wird an Personen, Initiativen oder Institutionen verliehen, die durch ihr Wirken einen herausragenden Beitrag zur Festigung der deutsch-französischen Freundschaft geleistet haben. Über die Wahl der Preisträger berät eine binationale Jury unter gemeinsamem Vorsitz der Beauftragten für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Die paritätische Jury setzt sich aus Persönlichkeiten zusammen, die die Gesellschaft beider Länder in ihrer Vielfalt repräsentieren und beispielsweise aus Politik, Kultur, Medien, Wissenschaft und Wirtschaft kommen. Der Preis ist mit einem Betrag von insgesamt 10.000 Euro dotiert.

Über die DRF Luftrettung

Die DRF-Gruppe mit Sitz in Filderstadt ist eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas. Insgesamt leistete die Gruppe 39.971 Einsätze im Jahr 2020. An 14 der 35 Stationen in Deutschland, Österreich und Liechtenstein sind die Crews rund um die Uhr einsatzbereit, an acht Standorten kommen Hubschrauber mit Rettungswinde zum Einsatz.

Zur DRF-Gruppe gehören seit 2001 die österreichische ARA Flugrettung mit zwei Stationen sowie seit 2019 die Northern Helicopter GmbH, die an drei Stationen Einsätze in der Luft- und Wasserrettung leistet. Außerdem ist die DRF Luftrettung im Netzwerk der AP³ Luftrettung an einer Station in Balzers/Liechtenstein beteiligt. Darüber hinaus holt die DRF Luftrettung mit eigenen Ambulanzflugzeugen Patient*innen aus dem Ausland zurück.

Für den kontinuierlichen Ausbau ihrer lebensrettenden Aufgabe ist die gemeinnützige Luftrettungsorganisation auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Weit über 400.000 Fördermitglieder weiß der DRF e.V. bereits an seiner Seite.

