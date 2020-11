voestalpine AG

AVISO: Telefonkonferenz für Medienvertreter: Veröffentlichung der Finanzergebnisse 1. HJ 2020/21 der voestalpine AG, 10.11.2020, 10.00

LinzLinz (ots)

voestalpine AG veröffentlicht am Dienstag, 10. November die Finanzergebnisse zum 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/21. Aufgrund der aktuellen gesetzlichen Vorgaben zur Covid-19-Eindämmung findet die Präsentation diesmal im Rahmen einer Telefonkonferenz statt. Herbert Eibensteiner, Vorstandsvorsitzender der voestalpine AG, sowie Robert Ottel, Finanzvorstand der voestalpine AG, werden über die Ergebnisse und den Verlauf der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2020/21 informieren und einen Ausblick für die laufende Geschäftsperiode geben. Im Anschluss stehen beide Vorstände für Fragen zur Verfügung.

- Datum: Dienstag 10.11.2020 - Uhrzeit: 10:00 Uhr (bitte 5-10 Minuten vor dem Start einwählen) - Einwahlnummer: +43 (0)7 2038 0108 20 - Bestätigungsnummer: 6656850

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis 9. November unter mediarelations@voestalpine.com gebeten.

Die voestalpine ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen zählt sie zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen, bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und arbeitet intensiv an Technologien zur Dekarbonisierung und langfristigen Reduktion ihrer CO2-Emissionen. Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 12,7 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,2 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 49.000 Mitarbeiter.

