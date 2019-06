voestalpine AG

Terminaviso: Live-Übertragung der Pressekonferenz der voestalpine AG zur Veröffentlichung der Finanzergebnisse des Geschäftsjahres 2018/19

Der weltweit tätige Technologiekonzern voestalpine veröffentlicht am 5. Juni 2019 um 10:00 Uhr (CEST) seinen Bericht für das Geschäftsjahr 2018/19. Der Gesamtvorstand der voestalpine AG informiert im Rahmen einer Pressekonferenz über die Finanzergebnisse, den Verlauf und die Highlights des vergangenen Geschäftsjahres (Ende: 31. März 2019) und gibt einen Ausblick für die laufende Geschäftsperiode.

Die Pressekonferenz wird live auf der voestalpine-Website übertragen. Start der Übertragung ist 10:00 Uhr (CEST), der Link zum Webcast lautet: http://streaming.voestalpine.com/.

Das Streaming steht auch in englischer Sprache (Simultanübersetzung) zur Verfügung. Im Anschluss an die Präsentation des Vorstandes besteht die Möglichkeit, per Telefoneinwahl direkt Fragen an das Podium zu richten. Die Telefonzuschaltung ist ab ca. 10:30 Uhr (CEST) verfügbar. Bitte wählen Sie sich ca. 5-10 Minuten vor Beginn in die Fragerunde ein:

Einwahlnummer: +43 (0)1 928 1466

Bestätigungsnummer: 1285917 (Bei Einwahl werden alle Teilnehmer nach dieser Bestätigungsnummer gefragt.)

Es gibt auch wieder die Möglichkeit, Fragen über Twitter (Hashtag #voestalpinemedia) zu stellen. Zudem kann die Pressekonferenz via Facebook Live (http://facebook.com/voestalpine) verfolgt werden.

Der voestalpine-Konzern

Die voestalpine ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen zählt sie zu den führenden Partnern der europäischen Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie weltweit der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie. Die voestalpine ist darüber hinaus Weltmarktführer in der Weichentechnologie und im Spezialschienenbereich sowie bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von annähernd 13 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von knapp 2 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 51.600 Mitarbeiter.

