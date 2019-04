voestalpine AG

voestalpine European Races: Mitch Evans gewinnt Rom E-Prix

Das erste von fünf "voestalpine European Races" der ABB FIA Formel-E-Saison 2018/19 ging soeben in Rom, Italien zu Ende.

In einem spannenden Lauf, der durch eine knapp 45-minütige Rotphase unterbrochen wurde, gewann der Neuseeländer Mitch Evans sein erstes Formel E-Rennen. Somit liegt er in Führung der "voestalpine European Races", bevor es in zwei Wochen in Paris schon wieder weitergeht. Evans ist zudem der siebte Sieger in genauso vielen Rennen.

Die besten Szenen des Rom E-Prix finden Sie bereits zum Download unter https://we.tl/t-LjRZOtCpEX. Diese können für digitale und soziale Medien genutzt werden. Ein 5-minütiges Highlight-Video wird in einigen Stunden im Formel E Media Center der voestalpine zur Verfügung stehen: https://www.voestalpine.com/formulaemedia.

Stand bei den "voestalpine European Races"

Nach dem ersten der fünf Rennen liegt Mitch Evans in Führung, vor Andre Lotterer und Stoffel Vandoorne. Der Fahrer mit den besten Podiumsplatzierungen aus den fünf europäischen Rennen erhält am Ende der Europa-Saison in Bern eine speziell von der voestalpine entworfene und im 3D-Druck hergestellte Trophäe. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen, am 27. April in Paris statt.

voestalpine und die Formel E

Der österreichische Technologiekonzern voestalpine ist seit Beginn der Saison 2018/19 für zunächst zwei Jahre Partner der ABB FIA Formel E Meisterschaft. Das Unternehmen wird allen europäischen Rennen seinen Namen geben und die "voestalpine European Races" präsentieren. Der Startschuss hierzu fiel heute in Rom. Dann nimmt die Europa-Tournee mit Rennen in den Stadtzentren von Paris (27.04.), Monaco (11.05.) und Berlin (25.05.) Fahrt auf. Die Zielflagge fällt am 22. Juni in Bern. Dann wird endgültig feststehen, welcher der 22 Fahrer letztlich 2019 an der Spitze der europäischen Rennen stehen wird. Als Auszeichnung erhält der Fahrer mit den besten Podiumsplatzierungen aus allen fünf europäischen Rennen in Bern eine von voestalpine im speziellen 3D-Druck hergestellte Trophäe.

