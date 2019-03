World Cyber Games Inc.

WCG gibt offizielle Termine für Spiele und Turniere der WCG 2019 in Xi'an bekannt

Dabei sein und weiterkommen!

- Die offiziellen Spiele der WCG 2019 Xi'an: Clash Royale, Crossfire, Dota2, Hearthstone, Honor of Kings, Warcraft III: The Frozen Throne - Registrierung der Spieler beginnt heute auf WCG.com - 144 Spieler werden nach der Durchführung der nationalen und regionalen Vor- und Endrunden ausgewählt - WCG führt mithilfe von Battlefy, der größten offenen Wettbewerbsplattform für E-Sport, über 200 Online-Qualifikationsspiele durch

World Cyber Games (WCG), Inc. gab die Termine für die Spiele und Turniere bis hin zum Hauptevent der WCG 2019 in Xi'an bekannt und nimmt Anmeldungen entgegen.

Folgende Spiele wurden von WCG für die WCG 2019 in Xi'an angekündet:

Clash Royale, Crossfire, Dota2, Hearthstone, Honor of Kings, Warcraft III: The Frozen Throne

Anmeldungen für nationale Vorrunden können auf der offiziellen Webseite WCG.com erfolgen.

Die Online-Qualifikationen beginnen in der 4. Märzwoche in der APAC-Region. Die Qualifikationsspiele für Amerika und Europa starten im dem darauffolgenden Wochen und enden mit den Qualifikationsspielen für China. Die weltweite E-Sport-Plattform Battlefy wird für die Verwaltung der APAC-, Amerika- und Europa-Wettkämpfe verwendet; die chinesischen Qualifikationsspiele finden auf der Plattform Varena statt. Diejenigen Spieler, die aus den nationalen und regionalen Qualifikationsspielen weiterkommen, nehmen an den regionalen Endspielen teil. Die regionalen Endspiele finden in Südkorea, den USA, Griechenland und China statt. 144 Spieler qualifizieren sich für das Hauptevent der WCG 2019 in Xi'an für das Finale.

Zusätzlich zu den spannenden Wettkämpfen der Repräsentanten für die unterschiedlichen Regionen treten auch speziell dazu eingeladene Profi-Spieler beim Hauptevent in WCG 2019 in Xi'an gegeneinander an.

Das Hauptevent der WCG 2019 in Xi'an findet im Qujiang New District in Xi'an in China vom 18. (Do) bis 21. (So) Juli statt. Nach der offiziellen Bekanntgabe der Spiele wird die WCG bald weitere Bestandteile der WCG präsentieren: die WCG Esports Conference für den Wissensaustausch, New Horizons, der neue Sport der Zukunft basierend auf neuer Technologie, sowie das Festival für bunten Spaß rund um das Event.

Weitere Informationen zu den offiziellen Terminen für die WCG-Spiele und -Turniere finden Sie unter WCG.com.

Informationen zu WCG

WCG (World Cyber Games) ist ein globales E-Sport-Festival, an dem Menschen weltweit teilnehmen können. Aufgabe und Vision der Veranstaltung sind es, spielend Konflikte zu lösen und so einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten. Zu diesem Zweck veranstaltet die WCG neue und verschiedenartige Veranstaltungen, die Spaß für jedermann bieten. So entwickelt es sich mehr und mehr zu einem globalen Festival, das nicht nur ein E-Sport-Turnier ist, sondern ein Ort, wo die Welt zusammenkommt.

Informationen zu Battlefy

Battlefy ist eine in 12 Sprachen lokalisierte Plattform, die mehr als 100.000 Ligen unterstützt und über 60 Millionen Spieler erreicht. Die Technologie wird von vielen E-Sport-Giganten eingesetzt, darunter Blizzard Entertainment, EA SPORTS, Riot Games, Nintendo, Turner Sports und Coca-Cola. Battlefy ist auf die Bereitstellung von Technologielösungen für Organisatoren von Turnieren spezialisiert, um eine reibungslose Durchführung groß angelegter E-Sport-Wettkämpfe zu ermöglichen.

