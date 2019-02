World Cyber Games Inc.

WCG veröffentlicht neuen Titelsong "Beyond the Game" (Steve Aoki Remix)

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

WCG Inc. (World Cyber Games) hat eine neue Version seines Titelsongs 'Beyond the Game (Steve Aoki Remix)' veröffentlicht.

Der für zwei Grammys nominierte Produzent und Weltklasse-DJ Steve Aoki ist laut Forbes einer der 5 höchstbezahlten DJs überhaupt und der am schwersten arbeitende DJ der Welt. Steve Aoki ist einer der erfolgreichsten amerikanischen genreübergreifenden Künstler der heutigen Zeit.

In seiner Originalfassung ist der WCG-Titelsong 'Beyond the Game' ein Rocksong mit einem eingängigen Refrain, den alle WCG-Fans summen. Steve Aoki hat den Titelsong neu interpretiert und ihm ein modernes EDM-Gewand verpasst. Steve Aoki veröffentlichte den neuen Titelsong persönlich durch sein SNS - ein Zeichen seiner Wertschätzung für den Song und Erwartungen für die WCG.

Seit der ersten WCG Challenge im Jahr 2000 galt WCG 14 Jahre lang bis zu WCG 2013 im chinesischen Kunshan als größter eSport-Wettbewerb der Welt. Nach der Übernahme durch Smilegate in 2017 wurde WCG neu aufgelegt, und die WCG 2019 Finals sollen vom 18. Juli 2019 bis zum 21. Juli 2019 im chinesischen Xi'an stattfinden.

Neben dem neuen Titelsong wird WCG schon bald weitere Details zu WCG 2019 bekanntgeben (wie Game-Titel und vorläufiger Matchplan).

