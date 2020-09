Deloitte

Startschuss für "Axia Best Managed Companies Award 2021": Deloitte Private, WirtschaftsWoche, Credit Suisse und BDI suchen erneut die bestgeführten Mittelständler Deutschlands

München/Düsseldorf (ots)

- Der Wettbewerb richtet sich an alle mittelständisch geprägten Unternehmen mit einem Mindestumsatz von 150 Mio. Euro. - Bewerber stellen im Auswahlprozess ihre Exzellenz in vier Kernbereichen der Unternehmensführung unter Beweis. - Nominierte profitieren von intensivem Coaching und Best Practices.

Es ist wieder so weit: Das "Axia Best Managed Companies"-Programm - Wettbewerb und Gütesiegel für hervorragend geführte mittelständische Firmen - geht in eine weitere Runde. Seit dem 31. August können mittelständische Unternehmen mit einem Jahresmindestumsatz von 150 Mio. Euro ihre Bewerbung via Online-Kurzfragebogen einreichen. Bewerbungsschluss ist der 23. Oktober 2020.

Vier gewinnt: Bausteine für erfolgreiche Unternehmensführung

Der Weg zur begehrten Auszeichnung führt auch in seiner neuesten Auflage zunächst über eine Vorauswahl auf Basis der Online-Bewerbungsunterlagen. Dem folgt ein individueller Coachingprozess mit den Unternehmen - stets begleitet von einem namhaften Team aus Mittelstandsexperten. Herzstück des Auswahlverfahrens: ein intensives Screening der Bewerber auf deren Exzellenz in den vier Kernbereichen Strategie, Produktivität und Innovation, Kultur und Commitment sowie Governance und Finanzen. Alle Unternehmen, die in sämtlichen Feldern Top-Leistungen erzielen, werden mit dem Gütesiegel ausgezeichnet. Die Beurteilung erfolgt durch eine hochkarätige Jury aus Wirtschafts-, Wissenschafts- und Medienvertretern.

"Wir wollen in den kommenden Monaten wieder die besten mittelständischen Unternehmen küren. Gleichzeitig möchten wir mit der Verleihung des Axia Best Managed Companies Awards ein starkes Signal aussenden, dass innovative Schaffenskraft, vorausschauende Strategien und ein solides Wertefundament auch in herausfordernden Zeiten die zentralen Bausteine für eine erfolgreiche Unternehmensführung bleiben", sagt Beat Balzli, Chefredakteur der WirtschaftsWoche.

"Die Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung starker Unternehmensleistungen, sie erhöht auch erheblich den Bekanntheitsgrad des Gewinners", ergänzt Mischa Tschopp, Marktgebietsleiter Deutschland der Credit Suisse. "Gleichzeitig ist die Auszeichnung ein Ansporn und eine Inspiration für andere - und damit eine treibende Kraft für unternehmerische Exzellenz im gesamten Markt."

Globales Netzwerk bestens geführter Firmen

Seit seiner ersten Verleihung in den 1990er-Jahren in Kanada steht der Best Managed Companies Award sinnbildlich für erfolgreiches Unternehmertum. Mittlerweile ist das Programm in über 20 Ländern etabliert - Tendenz weiter steigend. "Ob in den USA, Deutschland oder Chile; die Preisträger haben schon immer gezeigt, dass sie ihre strategische Vision und Mission konsequent in die Tat umsetzen und die Chancen ergreifen, die sich ihnen bieten", weiß Markus Seiz, Director Deloitte Private und Programmleiter des Axia Best Managed Companies Awards in Deutschland.

Bereits in der Auswahlphase erhalten die teilnehmenden Unternehmen einen echten Mehrwert und profitieren von hilfreichen Insights und Best Practices. Wer sich als Sieger herauskristallisiert hat, erhält schließlich Zugang zu einer weltweiten Plattform bestens geführter Unternehmen - ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal des Programms.

"Die Idee hinter dem Axia Best Managed Companies Award - der Auf- und Ausbau eines globalen Ökosystems exzellenter Firmen - ist groß", ist Lutz Meyer, Partner Deloitte und Leiter Deloitte Private, überzeugt. "Denn es sind vor allem der Dialog und der Austausch in weltumspannenden belastbaren Netzwerken, die Unternehmen immer wieder aufs Neue wertvolle Impulse für die eigene Geschäftstätigkeit geben können, gerade auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten."

Mehr Informationen zum Axia Best Managed Companies Award finden Sie hier.

