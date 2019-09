Deloitte

Deloitte kündigt neue Plattform für geschäftsorientierte KI an

München (ots)

Die Plattform wird auf führenden Technologien und Lösungen von Google Cloud in Kombination mit professionellen Diensten von Deloitte aufbauen, um komplexe geschäftliche Herausforderungen mit künstlicher Intelligenz (KI) zu lösen.

- Die neue Deloitte Cognitive Service Platform bietet eine intelligente Kombination aus KI, maschinellem Lernen (ML) und Cloud-Diensten - Die KI-als-Service-Lösungen bieten enorme Vorteile und Möglichkeiten für alle Branchen und Unternehmensgrößen - Die Deloitte Cognitive Services Platform wird auf dem Google Cloud Summit am morgigen 19. September in München zusammen mit Deloitte-Partnern vorgestellt

Deloitte hat heute eine neue Plattform für Enterprise Applied Artificial Intelligence angekündigt, die Deloitte Cognitive Services Platform (DCSP), die Unternehmen bei der Lösung von geschäftlichen Herausforderungen mit künstlicher Intelligenz unterstützt.

Die Plattform baut auf den führenden Fähigkeiten von Google Cloud in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sowie auf Deloittes langjähriger Expertise in den Bereichen Geschäftstransformation und professionelle Dienstleistungen auf, um KI für mehr Organisationen zugänglich und anwendbar zu machen sowie Geschäfte aufzubauen und KI-Lösungen als Service auszuführen.

Die Deloitte Cognitive Services Platform befindet sich derzeit in der 'Closed Beta'-Version und umfasst mehrere KI-Produkte und -Lösungen, darunter:

- eine proprietäre Cloud-basierte Dienstanwendung, 'Deep Process', mit deren Hilfe Unternehmen das Verständnis und die Analyse von Dokumenten automatisieren und Bereiche identifizieren können, die sich ideal für die Prozessautomatisierung eignen. Die Deep Process Solution nutzt die Google Cloud Compute- und KI-Technologie sowie Algorithmen und Modelle, die von Deloitte KI- und Prozessautomatisierungs-Experten geschult wurden.

- die auf Scientrix aufbauende Deloitte Transformation Platform, die Kunden bei der Planung, Ausführung und Überwachung ihrer End-to-End-Transformation auf einer einzigen Plattform hilft. Sie unterstützt die Strukturierung der Strategie in ein cleveres Matrixformat und die nahtlose Verknüpfung mit allen Bereitstellungsebenen.

- die E-Mail-Klassifizierung, ein Service, der die Kunden entlastet, indem er automatisch eingehende Anfragen von Kunden oder Mitarbeitern prüft und weiterleitet. Ein Algorithmus zur Verarbeitung natürlicher Sprache versteht die Absicht der Nachricht und schlägt beispielsweise vor, wer am besten geeignet ist, eine solche Anfrage zu beantworten. Ein Service, der Kapazitäten für wertvollere und engagiertere Arbeiten freisetzt.

- Gnosis.strategy, ein webbasiertes Tool zur Entscheidungsunterstützung, das die führende KI für die Verarbeitung natürlicher Sprachen mit der bewährten Szenario-Design-Methodik von Deloitte kombiniert. Gnosis sammelt, strukturiert und interpretiert automatisch komplexe und vielfältige Daten, um Trends und Änderungen im Geschäftsumfeld kontinuierlich zu überwachen und festzustellen, welches Szenario im Laufe der Zeit eintritt.

"Durch die Kombination des breiten Fachwissens von Deloitte und der technologischen Fähigkeiten von Google Cloud können wir KI-basierte Dienstleistungen entwickeln, die sich über alle Kundenbranchen und -größen hinweg skalieren lassen. Unsere Plattform und ihre Services sind eine völlig neue Form und ein völlig neues Format der professionellen Servicebereitstellung für die Branche und den Kunden", sagt Peter Fach, Mitbegründer der Deloitte Cognitive Services Platform und Partner von Deloitte Consulting.

"Dienstleistungen dieser Art haben den großen Vorteil, dass die Preisstaffelung mit der tatsächlichen Nutzung einhergeht, d.h. Kunden, die das Know-how von Deloitte nutzen möchten, können jetzt auf skalierbare Weise davon profitieren - besonders wichtig in diesen Tagen, da immer mehr Kunden eine große Nachfrage nach 'AI-as-a-Service' haben. Sie erwarten von uns, dass wir unser Know-how in Form von Algorithmen mit wertorientierter Preisgestaltung anbieten. Wir glauben, dass insbesondere der deutsche Mittelstand von der Nutzung dieser Technologie enorm profitieren kann. Mit dieser Technologiepartnerschaft ist Deloitte in der Lage, global skalierbare Dienste auf der Basis künstlicher Intelligenz anzubieten", ergänzt Dr. Jan-Niklas Keltsch, Mitbegründer der Deloitte Cognitive Services Platform und Senior Manager von Deloitte Consulting.

"Die Ausweitung unserer Partnerschaft mit Deloitte auf die Entwicklung und Anwendung von KI-Lösungen für Kunden ist eine spannende, neue Phase unserer Zusammenarbeit", so Annette Maier, Managing Director Google Cloud DACH. "Unternehmen aller Art und Größe können von angewandten KI-Lösungen profitieren. In enger Zusammenarbeit mit Deloitte können wir Kunden dabei unterstützen, Geschäftsprobleme und -chancen zu identifizieren, die sie mithilfe von KI angehen können, und maßgeschneiderte Lösungen liefern, um ihnen dabei zu helfen."

Deloitte wird die Deloitte Cognitive Services Platform auf dem Google Cloud Summit am 19. September in München vorstellen.

Weitere Informationen zur Deloitte Cognitive Services Platform finden Sie auf https://Deloitte.ai.

