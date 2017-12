Kerkhoff Consulting ist Hidden Champion 2018 - Die beste Unternehmensberatung in der Kategorie SCM / Einkauf und Beschaffung

Die beste Unternehmensberatung in der Kategorie SCM / Einkauf und Beschaffung. Wissenschaftliche Gesellschaft für Management mbH. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/60138 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Kerkhoff Consulting" Bild-Infos Download

Düsseldorf (ots) - Bewerben? Unmöglich. Um die Auszeichnung "Hidden Champion" kann sich ein Beratungsunternehmen nicht bewerben.

Ein Hidden Champion ist im gleichen Beratungsmarkt aktiv, wie die Champions McKinsey, BCG und Bain und er muss in seiner Disziplin besser sein, als diese "Großen". "Hidden" ist er, wenn er auf dem Gesamtmarkt und im Vergleich zu den Big Playern vergleichsweise unbekannt ist. Erhoben wurde dies nun auf Grundlage von 1.044 befragten Führungskräften aus dem Top Management deutscher Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 1 Mrd. Euro.

Die alle drei Jahre stattfindende Studie "Hidden Champions des Beratungsmarktes" untersucht welche Unternehmensberatungen es in Deutschland schaffen, sich in Ihren Spezialdisziplinen gegen die großen Platzhirsche durchzusetzen. Die befragten Führungskräfte müssen daher in den vergangenen Jahren sowohl mit den drei Champions als auch mit dem Hidden Champion zusammengearbeitet haben. Zum vierten Mal in Folge und seit gut 10 Jahren hat sich Kerkhoff Consulting als beste Beratungsgesellschaft in ihrer Disziplin durchsetzen können.

Aus einem Marktvolumen in 2017 von ca. 30 Mrd. Euro, die die rund 16.000 Beratungsfirmen in Deutschland erwirtschaften, wurden in diesem Jahr 86 potenzielle Hidden Champions sondiert. 34 von Ihnen haben es in den 13 Fachdisziplinen und sieben Branchen in die Finalrunde geschafft. Kerkhoff Consulting ist damit einer von lediglich insgesamt 22 Hidden Champions und die Nummer 1 für SCM / Einkauf und Beschaffung.

Nur wenigen kleineren Beratungsunternehmen gelingt es, sich im Top-Segment des Beratungsmarktes erfolgreich mit den Großen zu messen. Im Zeichen von Disruption und Digitalisierung müssen Unternehmensberater vor allem als Umsetzer, Ideengeber und Analytiker überzeugen, so ein Fazit der Studienmacher.

Bewertet werden im Rahmen der umfangreichen Studie daher, wie sich die Unternehmensberatungen in den Kriterien schlagen, die für die Auswahl eines Managementberaters am wichtigsten sind. Dies sind nach Erkenntnissen der WGMB Fachwissen, Branchenkenntnisse, methodische Kenntnisse, analytische Fähigkeiten, Vordenkertum, Umsetzungsfähigkeit, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, allgemeines Ansehen und Preisniveau.

Bewertet haben:

- 734 Führungskräfte - aus 526 Unternehmen unterschiedlicher Branchen, - 166 von ihnen sind Führungskräfte in DAX30-Unternehmen, - zu gut 46 % bekleiden sie Positionen in Geschäftsführung und Vorstand und zu - gut 85 % haben die bewertenden Führungskräfte Budgetverantwortung.

"Die mehr als 150 Seiten umfassende Studie 'Hidden Champions' ist für uns sehr wertvoll, da sie uns einen Spiegel vorhält und uns direkt objektiv mit unserem Wettbewerb vergleicht. Wir setzen uns seit Jahren intensiv mit den Details zu den Studienergebnissen auseinander, um Verbesserungen anzustoßen" sagt Geschäftsführer Dirk Schäfer, der zum Jahresende und nach 19 Jahren von der Kerkhoff Consulting in die Geschäftsführung der Kerkhoff Group wechselt.

Hans-Nicolai Hars, der ab Januar die Geschicke der Kerkhoff Consulting als Geschäftsführer steuert, ergänzt: "Ich freue mich sehr darauf eine erfolgreiche Beratungsgesellschaft, die ihren Kunden innovative Digitalisierungslösungen bietet, noch erfolgreicher zu machen. Auch wir als Berater müssen uns immer wieder selbst hinterfragen, um innovative, überzeugende und verlässliche Beratungsarbeit zu leisten."

