Exklusive Liste: 230 Messveranstaltungen weltweit wegen Covid-19 verschoben

Welche Messen finden noch wie geplant statt, welche werden wegen des grassierenden Coronavirus abgesagt oder verschoben? Angefangen bei China sind inzwischen zahlreiche Länder betroffen, nicht nur in Fernost, sondern auch in Europa.

Die m+a Messemedien in Frankfurt (dfv Mediengruppe) haben sich einen internationalen Überblick verschafft und eine Liste online gestellt: https://www.expodatabase.de/de/articles/125882-coronavirus-fuhrt-zu-messeabsagen

Eine vergleichbare Aufstellung gibt es bisher nicht. Der Überblick zählt aktuell bereits 230 Messen auf, die wegen der drohenden Pandemie abgesagt wurden, 50 davon in Europa, die meisten in Italien. Die Liste wird von m+a täglich aktualisiert und ist auch in Englisch verfügbar.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen für den Im- und Export seien unabsehbar, stellt Christiane Appel, Chefredakteurin m+a report, fest. Es gehe nicht nur um die Verluste für die Messewirtschaft, sondern um die Gesamtwirtschaft, als deren Barometer Messen fungierten.

