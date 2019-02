Crowell & Moring erweitert Londoner Büro um drei Partner

Crowell & Moring LLP

Die Gruppe soll Klienten bei Sanierungs-, Insolvenz- und Infrastrukturtransaktionen unterstützen

Crowell & Moring LLP erweitert seine Finanzdienstleistungs- und Infrastrukturkapazitäten durch die Hinzufügung dreier neuer Partner zu seiner Londoner Niederlassung: Robin Baillie, Paul Muscutt und Cathryn Williams. Das Team stärkt die Fähigkeit der Kanzlei, Klienten in Insolvenz- und Restrukturierungsanliegen zu beraten sowie bei globalen Infrastrukturprojekten zur Seite stehen.

Das Trio war zuvor für Squire Patton Boggs tätig, wo Williams für die Sanierungs- und Insolvenz-Praxis der Kanzlei in London tätig war und Baillie die Leitung der Insolvenz-Praxis in Großbritannien und Europa innehatte. Baillie tritt der Kanzlei heute bei, Williams und Muscutt werden ihm am 5. März folgen. Kurz vor ihrem Beitritt fand Robert Weekes' Ernennung zum Managing Partner des Londoner Büros von Crowell & Moring statt, um das Wachstum der Niederlassung zu beaufsichtigen. Weekes war zuvor als Managing Partner des Londoner Büros von Squires tätig.

"Es freut uns sehr, diese Elitegruppe in unserer Kanzlei willkommen heißen zu dürfen", so Philip T. Inglima, Vorsitzender von Crowell & Moring. "Cathryn und Paul sind ein dynamisches Duo, dem ein gefestigter Ruf im Bereich Sanierung bzw. Insolvenz vorauseilt. Robin ist ein angesehener Berater, der unsere Kapazitäten zur Unterstützung von Energie- und Infrastrukturprojekten, insbesondere in Großbritannien und Nordamerika, vertiefen wird. Ihre gemeinsame Erfahrung wird unseren Klienten bei der Navigation von Infrastruktur- und Finanzdienstleistungsanliegen in Großbritannien von großem Nutzen sein."

Sowohl Muscutt als auch Williams werden der Kanzleipraxis für Finanztransaktionen beitreten. Beide verfügen über weitreichende Erfahrungswerte auf dem Gebiet der Unternehmenssanierung, insbesondere im Asset-Based-Lending-Sektor. Muscutt und Williams werden Banken, Kapitalgebern, Insolvenzverwaltern, Amtsinhabern, Corporates sowie Private-Equity- und notleidenden Kreditgebern in sämtlichen Bereichen nichtstreitiger und streitiger Insolvenzverfahren, Sanierung, Betrug und Vermögensabschöpfung beratend zur Seite stehen. Ihre Klienten enstammen zahlreichen Sektoren wie unter anderem Einzelhandel, Fertigung, Technologie, Logistik, Baugewerbe, Maschinenbau und Medien.

Williams ist R3-Beiratsmitglied, der führende Wirtschaftsverband für Insolvenzpraktiker in Großbritannen sowie Mitvorsitzende des R3-Ausschusses für Bildung, Konferenzen und Lehrveranstaltungen. Zudem verfügt sie über eine CEDR-Qualifikation als Mediatorin. Muscutt ist Mitglied des Rechts- und Fachausschusses des Vereins für Asset Based Finance (Legal and Technical Committee for the Asset Based Finance Association) sowie der R3 Policy Group.

"Wir sind bereit für eine neue Herausforderung und freuen uns darauf, an der Einrichtung einer erstklassigen Finanzdienstleistungpraxis für die Londoner Kanzlei beteiligt zu sein", so Williams. "Einem Unternehmen im Frühstadium finanzieller Schwierigkeiten unterstützend zur Seite zu stehen, kann zur Milderung finanzieller Belastungen beitragen und der Zuwendung tieferliegender Fragen innerhalb dieses Unternehmens dienen - Ziel der Sanierung ist es, Insolvenz insgesamt zu vermeiden. Die durch den Brexit verursachten Unsicherheiten können nachteilige Auswirkungen auf zahlreiche britische Unternehmen zur Folge haben. Auf ihrem Weg durch diese unruhigen Zeiten werden sie auf Hilfe angewiesen sein. Wir sind optimal für die Unterstützung betroffener Unternehmen aufgestellt und möchten Klienten mit unserem umfassenden Dienstleistungsangebot tatkräftig zur Seite stehen."

"Wir gelten als renommierte Betriebsärzte, Problemlöser und Fixer", führt Muscutt fort. "Wir verfügen über Erfahrungsreichtum, wenn es darum geht, Sanierungslösungen für Corporate Stakeholder zu finden und freuen uns sehr darauf, mit den hochkarätigen Teams der Kanzlei in den USA und in Brüssel zusammenarbeiten zu dürfen."

Baillie tritt der Energie-Praxis der Kanzlei bei. Er berät Projektsponsoren, Behörden, Infrastrukturfonds, Kreditgeber, Auftragnehmer und Betreiber bei zahlreichen internationalen Infrastrukturprojekten, die Energie, Straßenbau, Bahnwesen, Gesundheitsvesorgung, Bildung und Wohnungswesen umfassen.

"Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, Teil einer renommierten internationalen Kanzlei zu werden, die in London aktiv tätig ist", so Baillie. "Der Zugang zu einer starken US-amerikanischen Energie- bzw. Projekt-Praxis ist für das Wachstum meiner Praxis von großer Wichtigkeit."

"All dies ist Teil eines spannenden Entwicklungsprozesses für unser Londoner Büro und kennzeichnet den Beginn unseres Plans, unsere Präsenz in London erheblich zu erweitern", erklärte Weekes, Managing Partner der Niederlassung in London. "Ich bin hocherfreut darüber, erneut mit diesen Anwälten kooperieren zu dürfen. Sie verhelfen unserem Sitz in London zu einem erheblichen Wertzuwachs."

