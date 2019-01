Crowell & Moring holt Staranwalt Robert Weekes als Leiter in Londoner Büro

London (ots/PRNewswire) - Kanzlei eröffnet Niederlassung in London

Robert Weekes, einer der erfahrensten Finanzanwälte des Vereinigten Königreichs, hat sich Crowell & Moring angeschlossen und leitet und betreut das neue Londoner Büro der Kanzlei.

Als Büroleiter in London wird Weekes die Tätigkeiten der Kanzlei in den Bereichen globale Rechtsstreitigkeiten, Gesellschaftsrecht und regulatorische Angelegenheiten anführen und eine tragende Rolle in der Beratung der Kanzleimandanten zu spielen, wenn es um Gerichtsverfahren, Untersuchungen und internationale Streitigkeiten im Bereich Finanzen geht. Er ist mit dieser Führungsposition bereits gut vertraut. Weekes war zuvor bei Squire Patton Boggs tätig, wo er das Londoner Büro über das vergangene Jahrzehnt hinweg leitete und im globalen Vorstand der Kanzlei vertreten war. Weekes hat vor, wie bereits an seiner vorherigen Stelle das Büro in London zu erweitern, und dabei besonders die Bereiche auszubauen, die in London florieren und zum Profil der Kanzlei passen.

Weekes wird bei Crowell & Moring in den Abteilungen für globale Rechtsstreitigkeiten und Finanzdienstleistungen tätig sein. Er berät Unternehmen, Banken, andere Finanzinstitutionen, multinationale und britische Körperschaften sowie Privatpersonen zu einer Reihe komplexer Handelskonfliktfragen, darunter Betrugsuntersuchungen sowie Vermögensverfolgung und -abschöpfung. Er behandelt häufig Bank- und Investitionsstreitfälle, Betrugs- und Vermögensrückforderungsprozesse sowie Garantie- und Gewährleistungsfragen und berät Versicherungen in komplexen strittigen Forderungen. Weekes arbeitet regelmäßig mit führenden Anwälten und Forensikern zusammen und führt Untersuchungen in einem breiten Branchen- und Länderspektrum durch.

"Robert ist eine dynamische Führungskraft mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Gewinnung von Rechtsstreitigkeiten mit hohem Risiko, der gleichzeitig Nachwuchsteams bilden kann", so Philip T. Inglima, Vorsitzender von Crowell & Moring. "Robert spielt eine Schlüsselrolle in unseren strategischen Plänen, unser Londoner Büro durch zusätzliche Anwälte und Abteilungen zu erweitern. Er stärkt unsere globale Prozess- und Ermittlungsaufstellung und erweitert unsere Fähigkeit, Kunden aus einer Vielzahl von Branchen zu bedienen."

Weekes hat umfangreiche Erfahrung in der Sicherung von einstweiligen Verfügungen, Durchsuchungs- und Beschlagnahmeverfügungen und anderen Notfallmaßnahmen für Mandanten. Weekes hat zahlreiche Preise für seine Präsentationen zu Wirtschaftsbetrug erhalten. Weekes hat fundierte Kenntnisse in Unternehmensfactoring und -abzinsung und berät in diesem Bereich umfassend.

"Dies ist eine spannende Gelegenheit eine Führungsrolle in einer Kanzlei zu übernehmen, die international eindeutig auf dem Vormarsch ist", so Weekes. "Ich sehe mich selbst als jemanden, der weiß, wie man Teams bildet, die abteilungsübergreifend gut zusammenarbeiten, um für Mandanten innovative und wirtschaftliche Lösungen zu finden. Ich freue mich darüber, Crowell & Moring anzugehören, einer Kanzlei, die in der gesamten Rechtsbranche für ihren unternehmerischen Geist und ihre Fähigkeit, Mandanten hervorragenden Mehrwert und ausgezeichneten Service zu bieten, bekannt ist."

