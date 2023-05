Badische Zeitung

In der Landwirtschaft wächst was heran: BZ-Serie "Hier wächst was" gibt's jetzt gebündelt als Digtalprodukt

Freiburg (ots)

"Hier wächst was" hieß die zwölfteilige Landwirtschaftsserie, die Anfang Mai in der Badischen Zeitung erschienen ist. Jetzt gibt es alle Serienteile in BZ-App und eZeitung gebündelt in einem digitalen Sonderprodukt.

Sie haben Zukunftsideen und Lust auf Wandel: Die BZ-Serie "Hier wächst was" hat Anfang Mai zwei Wochen lang von Landwirtinnen und Landwirten im Schwarzwald und in der Rheinebene erzählt, die neue Impulse geben. Sie achten auf guten Ackerboden, bewahren Streuobstwiesen oder schwärmen für Solidarische Landwirtschaft. Wie geht Klimaschutz konkret auf einem Bauernhof? Warum sind Hühnermobile gut für das Tierwohl? Weshalb haben sich zwei junge Landwirtinnen entschieden, einen Bauernhof zu übernehmen?

Zusätzlich zu Reportagen und Interviews gab es in der Serie die Kolumne "Hofbesuch" mit Ausflugstipps, wo man auf Bauernhöfen - auch mit Kindern - Spannendes erleben und die Arbeit der Landwirtinnen und Landwirte kennenlernen kann.

Das Digitalprodukt zur Serie "Hier wächst was" findet sich unter "Magazine" auf der Startseite von BZ-App und eZeitung https://mehr.bz/bof8621. Alle Folgen gibt es auch in einem Online-Dossier unter https://mehr.bz/hierwaechstwas

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell