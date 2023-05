Badische Zeitung

Scholz vor dem EU-Parlament: Chance vertan

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

"Ein "geopolitisches Europa" will Olaf Scholz. Was er darunter versteht, hat der Kanzler in Straßburg leider nur wolkig umschrieben. Irgendwie einiger, irgendwie handlungsfähiger und durchsetzungsstärker - so wünscht Scholz sich die Europäische Union. (...) Schade, die Zeit wäre reif gewesen für einen europapolitischen Wurf. Chance vertan. Wieder einmal." https://www.mehr.bz/khs130m

