Verkehrsminister Wissing: Furchtbar ambitionslos

Kommentar von Tobias Heimbach

Nicht nur die Zeitenwende in der Sicherheitspolitik gilt es zu meistern, auch die Energie- und die Verkehrswende. Es gilt, den Verkehr eines Industrielandes in Europa leistungsfähiger und gleichzeitig klimaneutral zu machen. Wie groß diese Herausforderung ist, zeigt die Studie zum Verkehrsaufkommen, die der zuständige Minister Volker Wissing (FDP) vorgestellt hat. Der Verkehr wird bis 2051 im ganzen Land zunehmen. Dabei bleibt der Lkw das dominierende Verkehrsmittel, Wissing rechnet mit einem Zuwachs von 54 Prozent. Daraus zieht er den Schluss, auch künftig vor allem auf die Straße zu setzen. Das ist furchtbar ambitionslos. Sicher, ohne Auto und Lkw wird es in Zukunft nicht gehen, wohl auch nicht ohne neue Autobahnen. (...) Dass er nur alte Lösungen vorschlägt, ist enttäuschend. Die selbstgesteckten Ziele zum Klima- und Naturschutz wird Deutschland so verfehlen. https://www.mehr.bz/khs63m

