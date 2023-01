Badische Zeitung

Neue Flüchtlingswelle: Weiterhin bereit sein

Kommentar von Frank Zimmermann

Freiburg (ots)

Seit Oktober attackiert die russische Armee gezielt die zivile Infrastruktur der Ukraine. So werden wohl weiter Tausende von Ukrainern nach Europa fliehen - parallel zu den vielen Geflüchteten aus anderen Krisenregionen der Welt. Der wohlhabende Kontinent muss diese Aufgabe weiterhin zu stemmen imstande sein. Doch mit der Solidarität ist das so eine Sache. Einige europäische Staaten fühlen sich nicht angesprochen, andere schrecken gar vor illegalen, gewaltsamen Pushbacks an ihren Grenzen nicht zurück, und der EU ist das bekannt, aber erschreckend egal. Weil ein einiges Europa in dieser Frage Illusion ist, müssen jetzt diejenigen Länder, die den überlasteten helfen können und wollen, bereit stehen. http://www.mehr.bz/khs5m

