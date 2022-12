Badische Zeitung

EU-Korruptionsskandal: Fehlende Moral

Kommentar von Daniela Weingärtner

Freiburg (ots)

Das Europaparlament muss nun die Immunität der Verdächtigen sofort aufheben und so dafür sorgen, dass die Korruptionsvorwürfe gegen Abgeordnete aus den eigenen Reihen aufgeklärt werden können. (...) Die vom Europaparlament wegen Rechtsstaatsverstößen gegeißelten Regierungen Ungarns und Polens wittern nun Morgenluft. Sie wollen sich nicht von Abgeordneten an den Pranger stellen lassen, die ihr eigenes Haus nicht in Ordnung halten können. Hierin liegt ein viel größeres Problem für die EU als in den nun zutage geförderten unsauberen PR-Methoden des Emirats am Golf. (...) Bislang war das Parlament die mahnende moralische Instanz. Sie fehlt nun. http://www.mehr.bz/khs346j

