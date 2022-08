Badische Zeitung

Abzug aus Afghanistan: Es eilt jetzt

Kommentar von Frank Zimmermann

Freiburg (ots)

Wenn man weiß, was bisher über das Handeln der für Afghanistan zuständigen Regierungskreise im Sommer 2021 bekannt ist und wie die damalige Lage in dem Land am Hindukusch tatsächlich war, stehen einem die Haare zu Berge. Der Bundesinnenminister beschäftigte sich mit Abschiebeflügen statt Evakuierungsszenarien, wichtige Experten waren im Urlaub, sonst irgendwie abwesend oder zu zaghaft, BND, Behörden und Regierungsapparat unterlagen gravierenden Fehleinschätzungen, was den Zeitpunkt der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban betrifft. Kurzum: Kabul war im Krisenmodus, nicht aber Berlin. Es ist deshalb unerlässlich, dass der Untersuchungsausschuss des Bundestags Versäumnisse aufarbeitet. Dringender ist es aber, dass Berlin seine Zusagen einhält und die noch ausstehenden fast 8000 Ortskräfte und deren Angehörige nach Deutschland holt. Die Zeit drängt. http://www.mehr.bz/khs227j

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell