Badische Zeitung

Diskussion um Atomkraft: Mut und Pragmatismus

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Keine Frage, die Grünen stehen in der Atomfrage unter Druck. Aber darf dies das Kriterium sein, anhand dessen diskutiert wird, ob die drei noch aktiven Atommeiler länger als geplant am Netz bleiben sollen oder nicht? Angesichts des drohenden Energienotstandes als Folge des russischen Gaskriegs wäre das verantwortungslos. Verfehlt ist es deshalb auch, wenn Spitzenpolitikerinnen der Grünen so tun, als gehe es Befürwortern einer Laufzeitverlängerung in Wahrheit um den Ausstieg vom Ausstieg. Diese Behauptung ist so falsch wie die Unterstellung, die Anhänger längerer Laufzeiten würden dies als Patentrezept zur Lösung aller Energieprobleme im Winter anpreisen. Der Abschied von der Atomkraft war und bleibt richtig und strategisch gewollt. (...) Aber wenn wegen Gasmangels die Brücke ins klimaverträgliche Zeitalter einzustürzen droht, bedarf es eines Plans B.

