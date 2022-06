Badische Zeitung

EU-Klimapaket: Mehr geschadet als genutzt

Kommentar von Daniela Weingärtner

Freiburg (ots)

Auch wenn sie dann bei einer zweiten Abstimmung - womöglich erschrocken über das, was sie angerichtet haben - mehrheitlich für ein Aus für den Verbrennungsmotor ab 2035 votiert haben: Mit ihrer kompromisslosen Haltung bei der Abstimmung zur Reform des Emissionshandels haben Grüne und Sozialdemokraten einer zukunftsfähigen Klimapolitik mehr geschadet als genützt. (...) Nun stehen Verhandlungen bevor, die genau die Verzögerungen bewirken könnten, die die Grünen nicht wollten. Zudem steht das Parlament nun in den Augen des Rates als wacklig und uneinig da. Der Versuch, weitere Keile in die Reihen zu treiben und die Reform zur Verteuerung von Treibhausgasen bei den Trilogverhandlungen abzuschwächen, wird nicht ausbleiben. Und die ist wichtiger als das schnelle Verbrenner-Aus. Es stimmt schon: Dem Planeten ist egal, aus welchen Gründen man seine Rettung verschiebt. Wahr ist aber auch, dass Wähler mitspielen müssen, wenn sie Mobilitätsverhalten und Lebensstil umstellen sollen. http://www.mehr.bz/khs160j

