Badische Zeitung

Selenskyjs Einladung: Gerade noch rechtzeitig

Kommentar von Katja Bauer

Freiburg. (ots)

Es sieht so aus, als seien die Spannungen um die deutsch-ukrainische Reisediplomatie in Zeiten des Krieges so gut wie beseitigt. Das ist ein gutes Zeichen. Denn auch wenn man sich von deutscher Seite stets bemüht zu betonen, dass Reisen ins Kriegsgebiet viel unwichtiger seien als jede andere Unterstützung der Ukraine: Die de-facto-Ausladung des Bundespräsidenten durch die Regierung in Kiew ist keine Kleinigkeit. Noch nie zuvor ist ein deutsches Staatsoberhaupt irgendwo derart unwillkommen gewesen, dass er sich so behandeln lassen musste. http://www.mehr.bz/khs126j

