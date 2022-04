Badische Zeitung

Schröder war nicht der einzige nützliche Idiot Putins

Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

(...) Seine Partei, die SPD, hat jetzt endgültig genug. Parteichefin Saskia Esken hat ihn aufgefordert, sein Parteibuch abzugeben. So einfach aber wird die SPD Schröder kaum los. Schon gar nicht lässt sich so eine Debatte darüber beenden, wie aus der klugen Entspannungspolitik Willy Brandts in einer sich wandelnden Welt ein Krieg begünstigender Irrweg werden konnte. Schröder war ja nicht der einzige nützliche Idiot Putins. Die meisten Fehler wurden nach seiner Amtszeit gemacht. http://mehr.bz/fx698 (BZ-Plus)

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell