70 Jahre Baden-Württemberg: Häppy Birthday, liebes Länd

Die Badische Zeitung wünscht älles Gute

Freiburg (ots)

Baden-Württemberger können bekanntlich alles, außer Hochdeutsch. Also können sie auch ordentlich feiern - die "Badische Zeitung" tut's mit einem Sonder-Magazin zu 70 Jahren Baden-Württemberg. Darin kabbeln sich Entertainer Harald Schmidt und die Deutsche Weinkönigin Sina Erdrich als Landeskinder im großen Interview, zudem erzählen Menschen, warum es sie in den Südwesten zieht und verraten Redakteurinnen und Redakteure in kleinen Geschichten, was es im derzeit als "The Länd" beworbenen Südweststaat noch zu entdecken gibt.

Sie kommt aus Baden, er aus Württemberg, aber spielt das noch eine Rolle? Zum Landesjubiläum haben sich die Deutsche Weinkönigin Sina Erdrich und Late-Night-Star Harald Schmidt mit der Badischen Zeitung über ihr Stammland unterhalten. Ein Bildschirmgespräch über Heimat, Rivalität und Humor, über die Kraft des Dialekts und nicht ganz ernst gemeinte künftige Erweiterungsoptionen.

Im Magazin zum 70. gibt's außerdem ein Landes-Quiz, eine Auswahl von Künstlerinnen und Künstlern, die zeigen, welch fruchtbarer Landstrich "The Länd" ist - und fünf Zugezogene erzählen, was sie an Baden-Württemberg schätzen, aber auch nicht so sehr mögen - und ob sie heimisch geworden sind. Und dass es im Südwesten Deutschlands so einiges zu entdecken gibt, machen sechs Redakteurinnen und Redakteure deutlich. Sie verraten ihre "Lieblingsplätzle". Nix zum Naschen, aber jede Menge Stoff zum Lesen - https://mehr.bz/bof8621 (Magazine)

