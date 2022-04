Badische Zeitung

Booster-Impfkampagne: Über das Ziel hinaus

Kommentar von Norbert Wallet

Freiburg (ots)

Die Booster-Kampagne war der bisher größte, vielleicht der einzige Erfolg des derzeit so heftig in der Kritik stehenden Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach. Tatsächlich ist sie ein Grund dafür, dass Deutschland den Corona-Winter einigermaßen gut überstanden hat. Dennoch zeigen 77 Millionen Impfdosen, die noch in Lagern vorrätig sind, dass Lauterbach in seinem Beschaffungseifer weit über das Ziel hinausgeschossen ist. So ganz leichtgewichtig ist dieser Vorwurf nicht. Schließlich sollte der bewusst von einem General geführte Corona-Krisenstab das Management der Kampagne professionalisieren. http://www.mehr.bz/khs102j

