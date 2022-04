Badische Zeitung

Der Staat stützt Unternehmen: Die Hilfen sind gerechtfertigt

Kommentar von Barbara Schmidt

Freiburg (ots)

Gibt es eine Krise, spannt der Staat einen Schutzschirm auf. Das war 2008 bei den Banken so, und zuletzt wieder in der Corona-Krise. (...) Jetzt leidet auch die Industrie und damit das Schwergewicht der deutschen Wirtschaft. Am verarbeitenden Gewerbe hängen hierzulande Wachstum und Arbeitsplätze weit stärker als in vergleichbaren Ländern. Durch Verknappung und Unsicherheiten infolge des Krieges explodieren die Energiepreise, auch andere Rohstoffe und Vorprodukte haben sich verteuert. Hinzu kommen fortdauernde Störungen in den Lieferketten. Die hohe Inflation nagt an der Kaufkraft der Verbraucher, was die Nachfrage bremst. Daher sind die neuen Hilfen für Unternehmen gerechtfertigt. Anders als in der Corona-Krise vermeidet die Regierung den Eindruck, sie könne alle Schäden ausgleichen. Der Schutzschirm schrumpft zum Schutzschild. Daran tut sie gut, drückt sie sich doch bisher um die Frage, wer all die Milliarden am Ende bezahlen soll. http://www.mehr.bz/khs99j

