Badische Zeitung

Neuer Vorschlag zur Impfpflicht: Viele Fragen bleiben offen

Kommentar von Bernhard Walker

Freiburg (ots)

Es steht in den Sternen, ob eine Impfpflicht an diesem Donnerstag eine Mehrheit bekommt. Selbst wenn es dazu wider Erwarten käme, blieben viele Fragen: Wer macht die geplante Beratung von Millionen Ungeimpften? Wie wickeln die Kassen und die privaten Krankenversicherer die Impfnachweise ab? Wie sollen es ohnehin überlastete Gesundheits- oder Ordnungsämter schaffen, den Bürgern ein Bußgeld aufzubrummen, die sich - Pflicht hin oder her -, auch künftig nicht immunisieren lassen wollen? http://www.mehr.bz/khs95j

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell