Badische Zeitung

Zeitung in der Schule: Den Mut haben, kritische Fragen zu stellen

Projekt der Badischen Zeitung zur Leseförderung und Medienkompetenz

Freiburg (ots)

Seit 2004 gibt es bei der Badischen Zeitung das Projekt Zeitung in der Schule. Anfangs war es zur Leseförderung für Schülerinnen und Schüler gedacht, doch mit der Zeit entwickelte es sich immer mehr auch zu einem Projekt, das Medienkompetenz und kritisches Hinterfragen lehrt. Wir befinden uns in einer Zeit, in der Informationen schneller denn je fließen. Umso wichtiger ist es deshalb, Kindern beizubringen, was seriöse Medien sind, wie Journalistinnen und Redakteure arbeiten und dass nur der Quelle geglaubt werden kann, die sich prüfen lässt. In der Abschlussbeilage des diesjäjhrigen Frühjahrsprojekts steckt die Kreativität vieler Schülerinnen und Schüler, aber auch all die Themen, die die Kinder interessieren und beschäftigen, wie beispielsweise der Krieg in der Ukraine, Hilfsaktionen, der Umweltschutz und das Artensterben. Die Beilage ist in App und eZeitung der Badischen Zeitung abrufbar unter "Magazine": https://mehr.bz/bof8621

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell