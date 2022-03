Badische Zeitung

Die FDP sollte die teilweise Maskenpflicht nicht zu einer Frage des Prinzips machen

Kommentar von Thomas Steiner

Einmal mehr wird das Maskentragen zur Prinzipienfrage stilisiert. Die FDP will es nur dort verpflichtend machen, wo sich viele Vulnerable aufhalten. An anderen Orten aber will sie es in die "Eigenverantwortung" der Bürgerinnen und Bürger stellen. (...) FFP2-Masken, so sagen die Virologen, sind das wirksamste Mittel, Ansteckungen einzudämmen, zumal seit die Corona-Variante BA.2 kursiert. (...) Nach der massiven Kritik aus den Bundesländern und von den anderen Ampel-Koalitionären sollte die FDP nochmal in sich gehen. Den Katalog der Basisschutzmaßnahmen ein wenig zu erweitern, daraus sollte sie keine Frage des Prinzips machen, sondern beim Pragmatischen bleiben. Die Eigenverantwortung kann sie sofort in der nächsten Debatte wieder voranstellen - in der Frage der allgemeinen Impfpflicht. Die wäre ein echter Einschnitt in Grundrechte. Im Gegensatz zu einer teilweisen Maskenpflicht. http://mehr.bz/d9qqjn (BZ-Plus)

