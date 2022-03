Badische Zeitung

EU und flüchtende Ukrainer: Schnelles Handeln

Tagesspiegel von Bernhard Walker

Freiburg (ots)

Europa muss ganz schnell ein Verfahren finden, das Geflüchtete sicher und mit möglichst guter Versorgung auf die einzelnen Staaten verteilt (...) Natürlich wäre das Ganze logistisch und finanziell ein Kraftakt. Doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und der Wille - das ist ein seltener Lichtblick in diesen Tagen - ist ja da: Die Geflüchteten müssen keinen Asylantrag stellen, sie dürfen überall in der EU arbeiten. Dies haben die EU-Staaten bemerkenswert schnell und einmütig beschlossen. Darauf sollten sie aufbauen und so dem zynischen Kriegsherrn im Moskauer Kreml zeigen, was Demokratien bewirken können. http://mehr.bz/bof8639

