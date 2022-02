Badische Zeitung

Gespräche im Ukraine-Konflikt: Allenfalls kleine Schritte

Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

Sechs Stunden lang haben die Unterhändler Russlands und der Ukraine miteinander gesprochen. (...) Auch am Montag setzte Russland seine Angriffe überall in der Ukraine fort. Putin glaubt offenbar weiterhin, seine Ziele militärisch durchsetzen zu können. Tatsächlich deutet einiges darauf hin, dass eine zweite Angriffswelle die russische Offensive schon bald verstärkt. Putin braucht rasche Erfolge, denn im eigenen Land beginnen sich immer mehr Menschen zu fragen, was dieser Krieg eigentlich soll - zumal die westlichen Sanktionen im Alltag der Russen bereits Wirkung zeigen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wiederum hat mit dem EU-Beitrittsgesuch klargestellt, dass er keine Ultimaten Moskaus akzeptiert. Auch wenn weiter gekämpft wird, kann ein Gesprächsfaden nützlich sein - um Leid zu lindern, humanitäre Korridore zu öffnen oder Gefangene auszutauschen. http://www.mehr.bz/khs60j

