Badische Zeitung

Kaputtgesparte Bundeswehr: Umdenken überfällig

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Für das aktuelle Kriegsgeschehen könnte die Bundeswehr getrost mit Holzflinten üben; sie spielt keine Rolle, wie die gesamte Nato keine Rolle spielen darf. Es ist die Pflicht jedes vernunftbegabten Wesens hier im Westen, einen Waffengang zwischen Nato und Russland im Ringen um die Ukraine zu verhindern. Denn dieser würde in einen Weltkrieg münden. Womöglich unter Einsatz von Atomwaffen. (...) So bitter, ja unmenschlich es klingt: Genau deshalb stehen die Ukrainer in diesem Krieg alleine mutmaßlich auf verlorenem Posten. Das späte Eingeständnis, die Bundeswehr fast kaputtgespart zu haben, verheißt allenfalls ein Umdenken jetzt und Besserung in der Zukunft. Gleich, wie der Krieg ausgeht: Dessen Lehre wird sein, dass die Nato ihr Bündnisgebiet besser schützen und ihre Abschreckung deutlich erhöhen muss. http://www.mehr.bz/khs57j

