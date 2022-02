Badische Zeitung

Ukraine-Krise: Putins rüder Rechtsbruch

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Plant Wladimir Putin die große Abrechnung? Will der russische Präsident endgültig die europäische Friedensordnung umstoßen und Russland wieder zur (...) Supermacht machen? Putins Rede am Montagabend klang danach. Sie markiert eine historische Zäsur. Der Kremlchef zeichnete ein Zerrbild der Geschichte, das ihm auch zur Begründung eines Krieges gegen den ganzen Westen hätte dienen können. Die Ukraine tauchte in dieser Lesart als eigenständige Nation schon gar nicht mehr auf (...) Tatsächlich hat sich Putin in eine Position gebracht, von der aus er den Konflikt nach Belieben weiter eskalieren kann. (...) Für Europa und die Nato bedeutet das: Ihnen wird nun vor allem anderen Entschlossenheit und Geschlossenheit abverlangt. (...) Russlands rüder Bruch des Völkerrechts kittet Risse in der EU und vermag Brüche im atlantischen Bündnis zumindest zu überdecken. (...) http://www.mehr.bz/khs54j

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell