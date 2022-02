Badische Zeitung

Signale aus Moskau: Alles deutet auf Eskalation hin

Kommentar von Ulrich Krökel

Freiburg (ots)

Putin wirkt wie im Machtrausch. Wie ein Mann, der buchstäblich am Drücker sitzt. Viel spricht dafür, dass er die Lage in den nächsten Tagen zum Krieg eskalieren lässt. Die letzte Hoffnung, die man noch haben kann, ist diese: Dass Putin sich noch eine Weile in der Demütigung des Westens suhlt, um schließlich doch noch mit Biden ernsthafte Gespräche zu führen. http://www.mehr.bz/khs53j

