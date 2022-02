Badische Zeitung

Greenpeace-Chefin im AA: Diplomatie statt Kampagne

Kommentar von Thorsten Knuf

Freiburg (ots)

Das ist schon ein Coup, den die grüne Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrer jüngsten Personalentscheidung landet. Sie macht die Chefin von Greenpeace International, Jennifer Morgan, zu ihrer Sonderbeauftragten für internationale Klimapolitik. Die Klimabewegung jubelt über die Personalie. An Morgans fachlicher Expertise besteht kein Zweifel. Grundsätzlich ist die Berufung von Lobbyisten in Staatsämter immer heikel. Aber sie verbietet sich nicht von vornherein. Es liegt dann an den Personen selbst zu zeigen, dass sie nicht nur ihren Arbeitgeber wechseln. Sondern auch die Rolle, die sie spielen. http://www.mehr.bz/khs41j

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell