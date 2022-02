Badische Zeitung

Katholische Kirche: Es spricht die alte Kirche

Kommentar von Julius Müller-Meiningen

Freiburg (ots)

Solange die katholische Kirche die Perspektive der Betroffenen sexuellen Missbrauchs nicht übernimmt, kommt sie nicht vom Fleck. Das zeigt nun auch die erneute Stellungnahme von Papst Benedikt XVI. zum Münchner Missbrauchsgutachten. Konkret lässt er seine Rechtsberater als ehemaliger Erzbischof von München und Freising jede persönliche Verantwortung für Vertuschung von sexuellem Missbrauch leugnen. Dabei ist längst klar, dass auch Joseph Ratzinger wie die meisten kirchlichen Würdenträger damals nicht hingesehen hat (...) Da spricht die alte Kirche, die sich weiter individuell und kollektiv vor ihrer Verantwortung verschanzt. Der frühere Papst schreibt aber auch, er habe "verstehen gelernt, dass wir selbst in diese übergroße Schuld hineingezogen werden, wenn wir sie übersehen wollen oder sie nicht mit der nötigen Entschiedenheit und Verantwortung angehen". (...) Die katholische Kirche (in Deutschland) befindet sich in einem Lernprozess. Offenbar gilt das auch für den emeritierten Papst. http://www.mehr.bz/khs40j

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell