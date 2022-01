Badische Zeitung

Wechsel an den Partei-Spitzen: Neues Personal, große Aufgaben

Die Bundestagswahl hat die politische Landschaft umgekrempelt. (...) Innerparteilich spiegelt sich der Umbruch ebenfalls in personellen Neuaufstellungen - Gewinner rücken in die Regierung auf, Verlierer wie Armin Laschet wurden durch Friedrich Merz ersetzt. Dieser Prozess ist nun mit dem Grünen-Parteitag am Wochenende und dem Wechsel von Annalena Baerbock und Robert Habeck zu den neuen Parteichefs Ricarda Lang und Omid Nouripour fast abgeschlossen. (...) Eines haben alle Neuen gemein, nicht zuletzt auch der neue SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil und der neue SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert: Sie müssen ihre jeweiligen Parteien sichtbar machen oder halten. In den Ampel-Parteien geht die Sorge um, als rot-gelb-grüner Kompromissbrei wahrgenommen zu werden, die Union muss in der Opposition beweisen, eine christdemokratische Idee von der Zukunft entwickeln zu können. http://mehr.bz/bof8636

