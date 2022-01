Badische Zeitung

Abgang von AfD-Chef Meuthen: Die Partei frisst ihre Kinder

Kommentar von Sebastian Kaiser

"Jörg Meuthen hat das gleiche Schicksal ereilt wie seine Vorgänger Bernd Lucke und Frauke Petry. Auch er hat den Machtkampf mit den radikalen Kräften um die Ausrichtung der AfD verloren. Es scheint ein Gesetz innerhalb der AfD zu sein, dass sie die eigenen Kinder frisst - sobald diese den Konflikt mit der übermächtigen Parteirechten suchen. (...) Nun hat sich die Partei endgültig für einen strammrechten Kurs entschieden. Das könnte ihr bei den vier anstehenden Landtagswahlen in Westdeutschland in diesem Jahr schlecht bekommen. Dass es so weit kam, daran hat indes auch der Kehler Hochschulprofessor einen gehörigen Anteil. (...) Vielleicht war der Parteivorsitzende Meuthen von Anfang an nicht viel mehr als ein bürgerliches Feigenblatt (...)." http://www.mehr.bz/khs29j

