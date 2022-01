Badische Zeitung

Der Verzicht von Ralph Brinkhaus: Alternativlos war das nicht

Kommentar von Norbert Wallet

Freiburg (ots)

Partei und Fraktion werden mit einer Stimme sprechen. Über die langen Linien und die Alltagsgefechte entscheidet nun vor allem ein Kopf. Das kann Klarheit schaffen und die Botschaften schärfen. Der Machtmensch Merz hat also eine mutige Entscheidung getroffen. Alternativlos war sie nicht. Er hätte an herausgehobener Stelle auch zeigen können, dass er ein Talent zu fördern weiß, dass er auf ein Team und Vielfalt setzt. Merz, ein Mann dessen Orientierung und Handwerkszeug aus dem vergangenen Jahrhundert stammen, hat einen anderen Weg gewählt. Die Partei - das bin ich. So will er es. Fehler werden jetzt nur ihm zuzurechnen sein. http://www.mehr.bz/khs28j

