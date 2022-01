Badische Zeitung

Um die Ausgestaltung der Impfpflicht wird noch gerungen werden

Kommentar von Thomas Steiner

Freiburg (ots)

(...) Was ist wichtiger: die körperliche Unversehrtheit der Impfgegner oder ein funktionierendes Gesundheitswesen für chronisch Kranke? Solcher Art waren die Gegensätze, die aufgemacht und in ein klares Ja oder Nein zur Impfpflicht übersetzt wurden. Lassen sie sich auflösen? Einige versuchten es mit einem Mittelweg und plädierten für verpflichtende Aufklärungsgespräche statt eines Impfzwangs. So hat die Orientierungsdebatte tatsächlich der Orientierung gedient; es wurde klar, welche Wege zur Wahl stehen und was jeweils das letztendliche Ziel ist. (...) http://mehr.bz/gzqyhgu (BZ-Plus)

