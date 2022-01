Badische Zeitung

Joe Biden und die Ukraine: Im Kreml fließt der Krimsekt

Kommentar von Thomas Fricker

Wladimir Putin will, dass das atlantische Bündnis von dem Prinzip abrückt, grundsätzlich auch osteuropäische Mitglieder aufzunehmen. Gelänge ihm das, hätte Putin seinen Nachbarn das Recht auf freie Bündniswahl entwunden, das ihnen unter Boris Jelzin zuerkannt worden war. Die Ukraine ist in diesem Zusammenhang - so bitter das klingt - Verfügemasse. (...) Dumm nur, dass ausgerechnet US-Präsident Joe Biden die ohnehin fragile Position einer uneinigen Allianz nun weiter geschwächt hat. Bidens Gerede über ein "geringfügiges Eindringen", das anders zu bewerten sei als ein Krieg, dürfte Putin als Freibrief für die von ihm bevorzugte Art der versteckten Kriegsführung betrachten. Da mag Blinken noch so viel klarstellen: Im Kreml wird wohl mit Krimsekt gefeiert. http://www.mehr.bz/khs21j

